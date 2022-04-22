Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

22.04.2022 21:09
Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Aybastı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki okulda çalışan annesinin yanına gitmek için evden çıkan 5 yaşındaki Melih Toprak Yılmaz, yoldan karşıya geçmek isterken Zafer E. idaresindeki 34 DYP 994 plakalı kamyonun altına kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü Zafer E. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Ordu'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti Ordu'da kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Aybastı, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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