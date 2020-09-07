Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yarandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı 5 yaşındaki çocuk yarandı. Kaza, Şuhut- Dinar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar'dan Karaadilli beldesi istikametine doğru giden Yakup A. (41) yönetimindeki 38 AAH 915 plakalı kamyon yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.H.E., (5) isimli küçük çocuğu çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. Küçük çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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