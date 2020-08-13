Kamyonun çarptığı apartmanın duvarı yıkıldı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, park halindeyken yokuş aşağı hareket eden özel bir şirkete ait hafriyat kamyonu sokaktaki apartmanın girişine çarptı. Olayda, apartmanın duvarı yıkılırken, yaralanan olmadı.

Uluönder Mahallesi Özdeş Sokak üzerinde özel bir şirkete ait 26 AB 201 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı inen kamyon, bir apartmanın girişine çarparak durdu. Apartmanın duvarı yıkılırken, kazada yaralanan olmadı.