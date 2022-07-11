Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki kamyon çarptı.

BABA VE İKİZ ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.

5 AĞIR YARALI VAR

Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.