Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

11.07.2022 11:42
Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek ile 8 yaşındaki ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.

TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki kamyon çarptı.

Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

BABA VE İKİZ ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

5 AĞIR YARALI VAR

Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Çiçek, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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