Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

22.02.2022 23:03
Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kapan'a (27) çarpan kum yüklü kamyon şoförü olay yerinden kaçtı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Kapan'a (27) çarpan kum yüklü kamyon şoförü olay yerinden kaçtı. Kapan'ın hayatını kaybettiği kazayı yapan sürücü, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Ödemiş - Ovakent yolu Kavukçu mevkisinde meydana geldi. Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Halil Kapan'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, L.D. (57) yönetimindeki 45 YA 1015 plakalı kum yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kapan yola savrulurken, sürücüsü L.D. olay yerinden kaçtı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kapan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Kapan'ın yakınları sinir kirizi geçirdi.Kaza sonrası kaçan sürücü L.D. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti
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Jandarma, Ovakent, Ödemiş, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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