Kamyonun Çarptığı Beton Parçası Yürüyen Kişinin Başına İsabet Etti - Son Dakika
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Kamyonun Çarptığı Beton Parçası Yürüyen Kişinin Başına İsabet Etti

18.07.2023 11:10

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, kaldırımda yürüyen bir kişinin başına isabet etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, savrulup kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun (52) başına isabet etti. Ağır yaralanan İmamoğlu, hastanede tedaviye alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G.'nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu'nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İmamoğlu, tedaviye alındı.Kamyon şoförü Ahmet G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
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İlkadım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun Çarptığı Beton Parçası Yürüyen Kişinin Başına İsabet Etti - Son Dakika


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