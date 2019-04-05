Kamyonun Çarptığı Kişi Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Birecik
kara yolu Daban Mahallesi yakınlarında kamyonunu park ederek yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün'e (30) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekibi, Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:31 Kaynak: AA
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