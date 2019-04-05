Son Dakika Haberleri: Kamyonun Çarptığı Kişi Öldü

Kamyonun Çarptığı Kişi Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Birecik kara yolu Daban Mahallesi yakınlarında kamyonunu park ederek yolun karşısına geçmek isteyen Aziz Ergün'e (30) sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:31 Kaynak: AA

Birecik, Şanlıurfa, Güncel
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