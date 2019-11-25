Son Dakika Haberleri: Kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü
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Kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü

6 saat önce

Şanılurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Şanılurfa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, lisesi öğrencisi Halil Alkan'a (14), merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolundan karşıya geçmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarptı.

Kazada ağır yaralanan H.A. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu grup, çevre yolunda lastik yakıp, taşlarla yolu kapattı.

Bunun üzerine bölgeye aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yolun açılması için grubu ikna etmeye çalıştı.

Söz konusu güzergaha üst geçit talep eden gruptakiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Bu sırada polise mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonrası öğrenciler yolu açarken, yanan lastikler de TOMA tarafından söndürüldü.

Kamyonun çarptığı lise öğrencisi öldü

Eyyübiye, Yenice, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:23 Kaynak: AA
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