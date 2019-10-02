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Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu

1 saat önce

Bursa'da köpeklerden ürküp karayoluna kaçan manda ve iki yavrusuna kamyon çarptı.

Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu, System.String[]

Bursa'da köpeklerden ürküp karayoluna kaçan manda ve iki yavrusuna kamyon çarptı. Kazada anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer yavru mandanın ise ayakları kırıldı.


Olay gece saat 01.00 sıralarında İznik - Orhangazi karayolu Çakırca köprüsü mevkiinde meydana geldi. Vahit A. (57) İznik sahilinde otlattığı manda sürüsünü çiftliğe götürmek üzere yola çıktı. Geç saatte çiftliğin yolunu tutan manda sürüsü, civardaki köpeklerin havlamaları üzerine ürküp sağa sola kaçıştı. Sürüden ayrılan bir anne manda ve iki yavrusu karayoluna çıktı. O sırada İznik istikametinden olan sandık yüklü 67 TS 713 plakalı kamyon sürücüsü İsmail E. (32) gece karanlıkta mandaları fark edemeyerek çarptı.


Kazada mandalar yolun iki tarafındaki tarlalara savruldu. Anne manda ve bir yavrusu telef oldu. Diğer manda yavrusunun ise ayakları kırıldı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.


Kazayı haber alan sürü sahibi Ferudun Yağcı, hayvanlarına üzülerek, zararının 15 bin TL olduğunu söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, İznik, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:46 Kaynak: İHA
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