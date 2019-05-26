Son Dakika Haberleri: Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

8 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikleti ile eve giderken kamyonun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosikleti ile eve giderken kamyonun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nun kantininde çalışan 45 yaşındaki Aslı Kolay, motosikleti ile evine giderken, bir kamyonun çarpması sonucunda yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kolay, özel bir hastaneye kaldırıldı. Kolay, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Aslı Kolay'ın cenazesi bugün Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:44 Kaynak: İHA
Körfez, Kocaeli, 3. Sayfa
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