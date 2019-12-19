Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosikletin kasksız sürücüsü Bekin Ögel (55), kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma, kamyon şoförü Ömer H.'yi (58) gözaltına aldı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu, Karacasu- Kuyucak yol ayrımında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Ömer H.'nin kullandığı 20 AHJ 59 plakalı kamyon, kontrolsüz şekilde anayola çıkan Bekir Ögel'in kullandığı 09 ABV 846 plakalı motosiklete çarptı. Kamyonun altına alıp, sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü Ögel, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekilerinin yaptığı kontrolde de Ögel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemlerenin ardından Ögel'in cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Ömer H.'yi gözaltına aldı.


Jandarma, Karacasu, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
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