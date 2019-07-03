Son Dakika Haberleri: Kamyonun çarptığı Musaf ağır yaralı
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Kamyonun çarptığı Musaf ağır yaralı

1 saat önce

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarptığı Musaf Toprakçelik (5), ağır yaralandı.

Kamyonun çarptığı Musaf ağır yaralı, System.String[]
DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, kamyonun çarptığı Musaf Toprakçelik (5), ağır yaralandı. Kaza sonrası sürücü Eyüp K., gözaltına alındı. 
Kaza, dün, Diyarbakır- Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eyüp K. yönetimindeki 21 FA 855 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Musaf Toprakçelik'e çarptı. Küçük çocuğun ağır yaralandığı kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Toprakçelik'i ilk müdahale sonrası ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Musaf Toprakçelik'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Eyüp K.'nin jandarmadaki sorgusu sürdürülüyor.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Elazığ, Eyüp, Güncel
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