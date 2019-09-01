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Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı

4 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı.

Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı, System.String[]

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Erciyes, Hacılar, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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