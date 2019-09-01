Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
4 saat önce
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ
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