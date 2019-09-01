Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ