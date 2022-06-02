Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu

02.06.2022 14:02
Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonun çarpması neticesinde takla atan otomobil yan durdu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonun çarpması neticesinde takla atan otomobil yan durdu.

Kaza, D-130 Karayolu Karşıyaka Sapağı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sapak üzerinde seyir halinde olan 17 AP 336 plakalı Toyota marka otomobile, yandan gelen bir kamyon çarptı. Çarpmanın neticesinde otomobil takla atıp yan durdu. Ayrıca otomobil, takla attığı esnada arkasındaki bir kamyonete de çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu
Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu
Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu
Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, D 130, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı otomobil takla atıp yan durdu - Son Dakika
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