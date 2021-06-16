Kamyonun çarptığı otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı otomobil park halindeki tırın altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 41 HD 679 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, Ekrem T.'ye ait park halindeki 37 BN 393 plakalı tırın altına girdi. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü Mehmet K., Serkan K. ve Ramazan Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilinin içinde sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılardan Serkan K. ve Ramazan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sürücü Mehmet K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ