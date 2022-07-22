Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

22.07.2022 14:41
Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, O.Ş.'nin (15) kullandığı otomobile kamyon çarptı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, O.Ş.'nin (15) kullandığı otomobile kamyon çarptı. Sürücü O.Ş. takla atan otomobilden fırlayıp yola savruldu. Ağır yaralanan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gedelek Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, O.Ş. isimli genç, babasına ait 41 AR 251 plakalı otomobille Gedelek kavşağından mahalle yoluna dönüş yaptığı sırada, Orhangazi'den Bursa istikametine seyreden S.D. (25) idaresindeki 16 ASV 047 plakalı kamyon otomobile yandan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü O.Ş. araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralanan O.Ş. ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kamyonun çarptığı otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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