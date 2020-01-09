Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti

7 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesindeki özel bir firmaya ait su fabrikası içerisinde manevra yapan kamyonetin çarptığı müdür Mustafa Tan hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı su fabrikası müdürü hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesindeki özel bir firmaya ait su fabrikası içerisinde manevra yapan kamyonetin çarptığı müdür Mustafa Tan hayatını kaybetti.


Olay, Çine Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait su fabrikasında müdür olarak görev yapan Mustafa Tan, fabrika içerisinde manevra yapan kamyonetin çarpması ile ağır yaralandı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tan, ambulansla önce Çine Devlet Hastanesi'ne oradan da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Müdür Tan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Mustafa Tan, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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