Kamyonun çarptığı triatlon sporcusu hayatını kaybetti
51 dakika önce
Kuşadası'nda bisikletiyle gezintiye çıkan bir triatlon sporcusuna kamyon çarptı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:37 Kaynak: İHA
'nda bisikletiyle gezintiye çıkan bir triatlon sporcusuna kamyon çarptı. Kazada triatlon sporcusu hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Yaylaköy'de meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan (58) isimli bir triatlon sporcusuna Kuşadası- Söke
karayolunda seyir halinde olan Murat G. Yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarptı. Kaza sonucu bisikletinden düşüp yol kenarındaki kanala düşen triatlon sporcusu Cumhur Okan 112 acil servis ekipleri tarafından ambülansla Söke Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cumhur Okan'ın bisiklet sporuyla yakından ilgilendiği ve birçok triatlon yarışmasına katıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat G. Gözaltına alındı. - AYDIN
Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı
Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu