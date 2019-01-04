Kamyonun Çarptığı Üniversite Öğrencisinin Ölümü Davası

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.



Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 3 sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Şule İdil Dere'nin anne ve babası da hazır bulundu.



Mahkeme hakimi Rasim Uhrağ, belediyede kamu görevlisi olarak görev yapan sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım ve Ergun Ata'nın suç tarihinde hangi görevde bulunduklarının bildirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yazılan müzekkereye cevap verildiğini tutanağa yazdırdı.



Gelen yazılı cevapta, olay tarihinde sanık Saffet Altındağ'ın İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Demiz Yüzeyi ve Kıyı Temizlik Şefi Yüksek Çevre Mühendisi, aynı şeflikte Ergun Ata'nın gemi makineleri teknikeri, Kamil Celal Yıldırım'ın da harita mühendisi olarak görev yaptığı belirtildi.



Kurbağalıdere'de yapılan çalışmanın, ıslah çalışması değil temizlik çalışması olduğu belirtilen yazıda, bu kapsamda sanıklar Yıldırım ve Ata'nın saha sorumlusu, Altındağ'ın ise koordinatör olarak görevlendirildiğine dair resmi bir görevlendirme yazısı bulunmadığı bildirildi.



Yazıda, "Kazanın olduğu tarih itibarıyla Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım ve Ergun Ata, söz konusu ihalenin bitiş tarihi olan 7 Şubat 2018 tarihine kadar Hizmetin Hakediş Dosyası'nın (aylık olarak) teknik uygunluğunun kontrolünü yapan Kontrol Heyeti'nde görev yapmıştır." ifadelerine yer verildi.



Söz verilen sanıklardan Kamil Celal Yıldırım, "İBB tarafından gönderilen yazıda işin bittiği 7 Şubat 2018 tarihine kadar Kontrol Heyeti'nde görev yaptığım belirtilmiş ise de ben 2016 sonu 2017 başında Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nden ayrıldım. Kamulaştırma Müdürlüğü'ne geçtim. En zayıf halka olduğumuz için hakkımızda dava açıldığını düşünüyorum. Kusurum yoktur, beraatime karar verilsin." dedi.



Duruşmada söz verilen diğer sanıklar da, olayda kusurlarının bulunmadığını belirterek, beraatlerini istedi.



Mahkeme, dava dosyasında önceden alınan bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğu gerekçesiyle, İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli A sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip 3 inşaat mühendisi öğretim üyesi ile trafik kazaları uzmanı bilirkişiden oluşan 4 kişilik heyetten yeniden rapor aldırılmasına karar verdi.



Duruşma ertelendi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan şüpheli Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.



İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.



Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'nde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.



İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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