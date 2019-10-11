Son Dakika Haberleri: Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

2 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.


Akyurt'ta Çankırı Devlet Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki P.Ç. isimli vatandaşa kamyon çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine ambulans ve emniyet ekipleri olay yerine intikal ederken P.Ç.'nin çarpmanın etkisiyle yaşamını kaybettiği belirlendi. 06 DK 3464 plakalı kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Çankırı, Ankara, Akyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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