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Kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

2 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde manevra yapan kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde manevra yapan kamyonun yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Alembeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy içinde manevra yapan bir kamyon H.Ç. ( 81) adlı şahsa çarptı. Ağır yaralanan şahıs Çorum'da özel bir hastaneye sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
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