Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.B.'nin (47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsteki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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