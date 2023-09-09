Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler

Son Güncelleme: 09.09.2023 12:16

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Ölü ve yaralıların olduğu kazada olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde kamyonun otomobilleri kağıt gibi ezdiği görülüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

BİRÇOK KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler
Kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler
Kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler
Kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze merasimi alanına daldığı kaza yerinden ilk görüntüler - Son Dakika
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