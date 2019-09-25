Kamyonun damperi üst geçide takıldı

DÜZCE'de, hareket halindeyken açılan damperi üst geçide takılan kamyon havaya kalktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu DSİ mevkiinde meydana geldi. Fikret Karaağaç idaresindeki 81 DB 637 plakalı kamyonun damperi hareket halindeyken açılarak karayolunda bulunan üst geçide takıldı. Damper yerinden çıkıp üst geçitte asılı kalırken, kamyon ise motor kısmının üzerinde havaya kalktı. Kazada kamyon sürücüsü Fikret Karaağaç ve araçta bulunan Bircan Arslan yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. D-100 Karayolu İstanbul istikameti ise bir süre ulaşıma kapatılarak, araç geçişi yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.