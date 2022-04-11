Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı - Son Dakika
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Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı

11.04.2022 16:57

Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta açık unutulan bir hafriyat kamyonunun dorsesi 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı.

Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta açık unutulan bir hafriyat kamyonunun dorsesi 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı. Sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Alınan bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, moloz döktükten sonra damperini kapattığı esnada, 36 bin voltluk orta gerilim hattına takıldı. Şiddetli kıvılcımların ardından kamyonun mekanik aksamı yanarken, tekerleri de patladı. Şans eseri kamyon sürücüsüne bir şey olmazken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine AKEDAŞ ekipleri ve polisler geldi.

Kamyonun hareket ettirilmesi ile kopan tel ekiplerce onarıldı.

Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı
Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı
Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı
Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı
Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun damperi yüksek gerilim teline takıldı - Son Dakika


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