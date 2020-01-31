Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesi Van- Bitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada 4 adet dingil ve 1 adet stepne lastiğine zulalanmış vaziyette toplam 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü F.Ş. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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