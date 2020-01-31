Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir kamyonun dingil ve stepne lastiğinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gevaş ilçesi Van- Bitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir kamyonda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada 4 adet dingil ve 1 adet stepne lastiğine zulalanmış vaziyette toplam 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü F.Ş. hakkında işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Polis, Gevaş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:02 Kaynak: İHA
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