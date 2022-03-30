KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika
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KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

30.03.2022 11:05

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafriyat kamyonunun harç yüklü dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, hafriyat kamyonunun harç yüklü dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Darıca Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Tunçsoy idaresindeki 41 AFA 188 plakalı hafriyat kamyonu, caddedeki rampayı çıkamadı. Sürücü geri giderek caddeden çıkmak istediği sırada kamyonun dorsesi devrildi. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Yaşar Tunçsoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada, dorseden yola dökülen harcın temizlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

YORUMLAR
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Polis, Cami, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika


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