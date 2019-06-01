Son Dakika Haberleri: Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı
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Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı

34 dakika önce

ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.

Kamyonun dorsesi üst geçide çarptı: 1 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, kamyonun açık unutulan dorsesinin üst geçide çarpması sonucu sürücünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sümerevler Mahallesi meydana geldi. Kahta yönünde giden  İbrahim Atalay yönetimindeki 02 AAN 152 plakalı kamyonun açık unutulan dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyondaki sürücüsünün yanında bulunan Mehmet Mustafa Atalay yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atalay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kaza sonrası kısmi olarak trafiğe kapanan yol, kamyonun çekilmesiyle normal akışa döndü.  Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
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