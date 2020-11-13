Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Bursa 'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Kartal (73), ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Kırnaz (55) yönetimindeki 16 PT 642 kamyon, Mehmet Kartal'ın kullandığı elektrikli bisiklete çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Kartal, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hızla seyreden kamyonun elektrikli bisiklete çarpması ve Kartal'ın yerde sürüklenmesi görüntülere yansıdı.