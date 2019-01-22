Kamyonun Ezdiği Suriyeli Öldü

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Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor! Türkiye'nin İhtiyacını Bu İlçe Karşılıyor

Suriye'de Rejim Kontrolünde Olan Lazkiye'de Patlama Meydana Geldi! Çok Sayıda Yaralı Var