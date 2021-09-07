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KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU

07.09.2021 14:42

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed (37), seyir halindeki kamyonun yerinden fırlayan arka lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed (37), seyir halindeki kamyonun yerinden fırlayan arka lastiğinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü durumu fark etmeyip yoluna devam ederken, yaklaşık 10 dakika sonra kamyonun yerinden çıkan diğer lastiği de 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kazaya neden oldu. Yoluna devam etmeyi sürdüren kamyon şoförü, ekiplerin cep telefonuyla ulaşması sonrası durdurularak, gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam Alanya- Antalya D-400 karayolunun Manavgat'a bağlı Doğançam Mahallesi kavşağında meydana geldi. Kimliği ve plakası tespit edilemeyen kamyonun, jantıyla birlikte yerinden fırlayan sol arka lastiği yol kenarında bir arkadaşı ve çocuğuyla bekleyen Cezayir asıllı Lamia Abed'e çarptı. Arkadaşı ve çocuğuyla yara almadığı kazada hızla gelen lastiğin çarptığı Lamia Abed, ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Lamia Abed'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Haberi alıp gelen Mehmet Ediz, eşi Lamia Abed'in cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan incelemenin ardından Lamia Abed'in cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TELEFONLA ULAŞILIP, GÖZALTINA ALINDI

Kamyonun yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Lamia Abed'in öldüğü kazadan yaklaşık 10 dakika sonra Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı'nda seyir halindeki bir kamyondan kopan lastiğin karşı şeride geçerek 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olduğunu belirledi. Bu kazada yaralanan olmadığını belirleyen ekipler, kamyonun plakasını ve sürücüsünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmalar sonucu kamyonun plakasının 07 ADL 683, sahibinin de A.T. (56) olduğu anlaşıldı. Cep telefonundan A.T.'ye ulaşan ekipler kamyonun kullananın ise oğlu İbrahim T. (38) olduğunu tespit etti. İbrahim T.'yle de cep telefonundan ulaşarak, kazayı haber veren ekipler Manavgat'a çağırdı. Serik yakınlarında olduğu belirlenen İbrahim T., Manavgat girişinde 1 asayiş timi ve 2 JASAT timi tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

LASTİKLERİ TAKAN DA GÖZALTINDA

Sol arka iki lastiğinin yerinde olmadığı belirlenen kamyonun şoförü İbrahim T., ilk ifadesinde lastikleri aynı gün Gazipaşa'da F.H. isimli bir kişiden aldığını, bu kişinin lastikleri yerine takarken bijonları sıkmamış olabileceğini ve bu nedenle de lastiklerin seyir halindeyken yerinden fırladığını öne sürdü. Seyir halindeyken olayın farkına varamadığını anlatan İbrahim T.'nin ifadeleri doğrultusunda Gazipaşa JASAT ekipleri F.H.'yi de gözaltına aldı.

ÇARPMA ANI KAMERADA

Öte yandan kamyonun fırlayan lastiğinin Lamia Abed'e çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyon seyir halinde ilerlerken, yerinden çıkan lastiğinin yol kenarında bekleyen Lamia Abed'e çarptığı anlar yer aldı.

KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU
KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU
KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU
KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU

Manavgat, Cezayir, Antalya, Lamia, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONUN FIRLAYAN LASTİKLERİ LAMİA'YI ÖLDÜRDÜ, 4 ARAÇLIK KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika


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