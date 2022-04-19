Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

19.04.2022 11:35
Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Sağlıklı Mahallesi Eski Ankara yolunda meydana geldi. Mehmet Tekeli (30) motosikleti ile seyir halinde giderken plakası alınamayan ve karşı şeritten gelen lastiği patlayan kamyonun tekeri gence fırlayarak çarptı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Mehmet Tekeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 aylık evli olan talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MERSİN

Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu Mersin'de 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Tarsus, Mersin, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Devlet Bahçeli'den sığınmacı açıklaması: Demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız, misafirliğin süresi sınırlıdır!
11:06 Eski sevgilisinin özel fotoğraflarını yayınlayan müzisyen Mustafa Alpagut'un 5 yıl hapsi isteniyor
11:01 Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: 7 kritik isim gözaltında
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kamyonun fırlayan tekerinin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement