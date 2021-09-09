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Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

09.09.2021 12:02
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeyken freni boşalan kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi şans eseri ölümden döndü. Kamyon kaldırımda işyeri tabelalarına çarptıktan sonra tekrar sağ şeride geçerek park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durabildi.

Olay, Barbaros Caddesinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki Mehmet Kılıç'a ait 07 JU 853 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu bir anda rampa aşağı harekete geçti. Yolun karşı şeridine geçen ve kaldırıma çıkan kamyon, kaldırımda bulunan vatandaşların çığlık ve kaçışmaları arasında yaklaşık 100 metre gittikten sonra işyerlerinin tabelalarına çarpıp yön değiştirdi ve karşı şeride geçti. Kamyon yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Küçük kızını son anda kurtardı

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi. Caddenin en hareketli olduğu akşam saatinde yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaşlar, oynayan çocuklar ve sohbet eden esnaflar kamyonu son anda fark ederek canlarını zor kurtardı. Kasap dükkanı önünde oynayan küçük kızını kamyonu fark ettiği an kucağına alarak kaçan baba kızını son anda kurtardı. Kamyon yeniden yön değiştirip yolun karşısına geçerken, yolda seyir halindeki bir otomobilin saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu da kamera kayıtlarına geçti.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Kızını kurtaran baba, "Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaza anını gören esnaf kadın ise, "Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İşyerimizin tabelasını alıp gitti" dedi.

Kamyon geldiği sırada kuaför önünde oturan kadın ise kamyonu son anda fark ettiğini, koluna dokunup geçtiğini söyledi. Bir başka esnaf da kamyonun yolun karşısından geçtiğini, iş yerinin önünde son anda kendilerini içeri atarak kurtardıklarını, iş yerinin tabelasına çarparak yön değiştirdiğini dile getirdi. - ANTALYA

Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü
Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü

Mehmet Kılıç, Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonun freni boşaldı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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