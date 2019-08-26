Son Dakika Haberleri: Kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
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Kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı

15 dakika önce

İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması Görgü tanığı ile röportaj Yaralıların ambulansa taşınması Cenazelerin araçtan çıkartılması Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket...

İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması

Görgü tanığı ile röportaj

Yaralıların ambulansa taşınması

Cenazelerin araçtan çıkartılması

Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket eden otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:58 Kaynak: AA
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