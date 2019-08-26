Kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
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İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması Görgü tanığı ile röportaj Yaralıların ambulansa taşınması Cenazelerin araçtan çıkartılması Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket...
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:58 Kaynak: AA
İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması
Görgü tanığı ile röportaj
Yaralıların ambulansa taşınması
Cenazelerin araçtan çıkartılması
Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket eden otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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