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Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

03.12.2021 13:17
Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

TEM otoyolu Sancaktepe mevkisinde bir kamyonun İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Sancaktepe mevkisinde bir kamyonun İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 UT 7192 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Şirin, İstanbul istikametine seyir halindeyken hasarlı kazaya karışan iki araca çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada otobüsün arkasında seyreden İbrahim Kutay idaresindeki 43 SF 267 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı.

Kaza sonucu kamyonun şoförü Kutay ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine doğru oluşan yoğun trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu, Sancaktepe, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonun İETT otobüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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