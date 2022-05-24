KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI - Son Dakika
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KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI

24.05.2022 18:51

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyonun, yol kenarındaki kameriyeye çarptığı kazada hayatını kaybeden Ayşenur Tarhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İstasyon Mahallesi'nde bulunan Buhara Camisi'nde kılınan cenaze namazına Ayşenur'un ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşegül'ün cenazesi Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından kamyon şoförü Serdar Bestel'in ifadesi ortaya çıktı. Yaralı şoför ifadesinde kendisinin rampa olan yola bilerek girmediğini, navigasyonun kendisini o yola soktuktan sonra kamyonun geri bir şekilde rampa aşağı kaymaya başladığını ve aracı kontrol edemediğini söylediği öğrenildi. (DHA)

KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI
KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI
KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI
KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI

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Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı Kamyonun kameriyeye çarptığı kazada yaralanan Ayşenur, kurtarılamadı KOCAELİ-FRENİ BOŞALAN KAMYON KAMERİYEYE ÇARPTI: 4 YARALI KOCAELİ-FRENİ BOŞALAN KAMYON KAMERİYEYE ÇARPTI: 4 YARALI
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAMYONUN KAMERİYEYE ÇARPTIĞI KAZADA YARALANAN AYŞENUR, KURTARILAMADI - Son Dakika
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