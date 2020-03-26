Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü - Son Dakika

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Kamyonun kapağındaki asansöre kafası sıkışan şoför öldü
7 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kamyonun arka kapağındaki asansör sistemine kafası sıkışan şoför hayatını kaybetti.
Şoför İhsan Ölmez (31), kamyonundaki gıda malzemelerini boşaltmak için Atikop Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinin önüne geldi. Kamyonunun arkasındaki kapağı açmak için kurulu asansör sistemini çalıştıran Ölmez'in kafası buraya sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ölmez'i yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ölmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:06 Kaynak: AA
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