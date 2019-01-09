Son Dakika Haberleri: Kamyonun Karşı Şeride Geçtiği Kazada Faciadan Dönüldü

Kamyonun Karşı Şeride Geçtiği Kazada Faciadan Dönüldü

31 dakika önce

Samsun'da yoldan çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

Kamyonun Karşı Şeride Geçtiği Kazada Faciadan Dönüldü, System.String[]
Samsun'da yoldan çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi En idaresindeki 33 DC 941 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip yolun solunda kaldırıma çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, o sırada karşı şeritten araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

İlkadım, Ankara, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu Talihsiz Sürücü, Önüne Çıkan Martıya Çarpmamak İçin Kaza Yaptı

Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 23:48:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamyonun Karşı Şeride Geçtiği Kazada Faciadan Dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]