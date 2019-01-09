Kamyonun Karşı Şeride Geçtiği Kazada Faciadan Dönüldü
31 dakika önce
Samsun'da yoldan çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada faciadan dönüldü.
Samsun
'da yoldan çıkan kamyonun karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada faciadan dönüldü.
kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi Samsun- Ankara
karayolu üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hanifi
En idaresindeki 33 DC 941 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçip yolun solunda kaldırıma çıktı. Kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, o sırada karşı şeritten araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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