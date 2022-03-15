Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı - Son Dakika
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Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı

15.03.2022 15:52
Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı

Mersin'de limon yüklü kamyonun kasası kavşağı dönerken kısmen yan yattı, içindeki ürünler etrafa saçıldı.

Mersin'de limon yüklü kamyonun kasası kavşağı dönerken kısmen yan yattı, içindeki ürünler etrafa saçıldı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 10 AFH 773 plakalı kamyon, göbekli kavşaktan dönüş yaparken kasası kısmen yan yattı. Tek taraflı kazada, kasada bulunan limonlar yere saçıldı.

Ucuz atlatılan kaza sonrası saçılan limonlar, tek tek toplandı. - MERSİN

Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı

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Kızkalesi, Mersin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı - Son Dakika
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