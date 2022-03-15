Kamyonun kasası yan yattı, limonlar etrafa saçıldı - Son Dakika

Mersin'de limon yüklü kamyonun kasası kavşağı dönerken kısmen yan yattı, içindeki ürünler etrafa saçıldı.
Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 10 AFH 773 plakalı kamyon, göbekli kavşaktan dönüş yaparken kasası kısmen yan yattı. Tek taraflı kazada, kasada bulunan limonlar yere saçıldı.
Ucuz atlatılan kaza sonrası saçılan limonlar, tek tek toplandı.
(Hüseyin Yıldız/ İHA)
Kaynak: İHA
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