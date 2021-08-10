KAMYONUN KASASINDAKİ SAMANLAR YANDI - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kamyonun kasasında yüklü saman balyaları alev aldı. İş makineleriyle kamyonun kasasında bulunan saman balyaları indirilip su tutularak yangın söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı kamyonun kasasında bulunan saman balyaları alev aldı. Ahmet K. kamyonun kasasından yükselen dumanları görünce aracı durdurdu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İş makineleriyle kamyonun kasasında bulunan samanlar indirilerek su tutuldu. Bu sırada jandarma ve vatandaşlar da hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın bir süre sonra söndürüldü. Kamyonun kasasının elektrik tellerine dokunması sonucu yangının çıktığı iddia edilirken, soruşturma başlatıldı.