Kamyonun kopan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kamyonun kopan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

19.04.2022 13:55
Kamyonun kopan tekerinin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonun yerinden kopan tekeri, karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü Mehmet Tekeli'nin (30) yüzüne isabet etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kamyonun yerinden kopan tekeri, karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü Mehmet Tekeli'nin (30) yüzüne isabet etti. 5 ay önce evlenen Tekeli, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğleden sonra Eski Ankara yolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücü öğrenilemeyen 28 K 0979 plakalı kamyonun sağ arka tekeri, akstan kopup fırladı. Teker karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü Mehmet Tekeli'nin yüzüne isabet etti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Mehmet Tekeli'nin öldüğünü belirledi.Kamyon şoförü gözaltına alınırken, Tekeli'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekeli'nin 5 ay önce evlendiği de öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


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Tarsus, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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