Kamyonun kupasında yangın maddi hasara yol açtı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun kupa bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, bir tavuk firmasına ait 33 P 4926 plakalı kamyon Kemalpaşa Sanayi Çarşısında park halindeyken, kupa bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Dükkanların ön cephe malzemelerine de zarar veren yangına Büyükşehir itfaiyesi Tarsus Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek söndürürken, yangınla ilgili soruşturmaya başlandı. - MERSİN