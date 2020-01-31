Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı
6 saat önce
Van'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Van'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Bitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada kamyonun 5 lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan F. Ş. hakkında "5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
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