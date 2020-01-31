Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Van'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı, System.String[]

Van'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Bitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine kamyonu durdurdu.


Yapılan aramada kamyonun 5 lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gözaltına alınan F. Ş. hakkında "5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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