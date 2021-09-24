Son dakika haber: Kamyonun motosiklete çarptığı kaza kamerada - Son Dakika

Kaza, Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 TS 909 plakalı kamyonet, virajı dönerken sağ tarafında seyir halindeki 06 BYD 103 plakalı motosiklete çarptı. Başında kask bulunan motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle kaldırıma düşerek hafif yaralandı. Sürücü çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü yola devam etti. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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