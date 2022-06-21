Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'da, kamyonun otomobile ardından da akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl kara yolunun Mollakendi beldesi mevkisinde, B.T. idaresindeki boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G'nin kullandığı 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Ardından hızını alamayan kamyon aynı güzergahta bulunan akaryakıt istasyonundaki 2 pompaya çarparak durabildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobile arkadan hızla gelen kamyonun çarptığı, çarpmanın etkisi ile otomobilin savrulduğu yer alıyor.
Kayıtların devamında, hızını alamayan kamyonun akaryakıt istasyonundaki pompalara çarptığı, çarpmanın şiddetiyle pompalardan kopan parçaların çevreye saçıldığı görülüyor.
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