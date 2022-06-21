Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

21.06.2022 12:29

Elazığ'da, kamyonun otomobile ardından da akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Elazığ'da, kamyonun otomobile ardından da akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ- Bingöl kara yolunun Mollakendi beldesi mevkisinde, B.T. idaresindeki boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G'nin kullandığı 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Ardından hızını alamayan kamyon aynı güzergahta bulunan akaryakıt istasyonundaki 2 pompaya çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobile arkadan hızla gelen kamyonun çarptığı, çarpmanın etkisi ile otomobilin savrulduğu yer alıyor.

Kayıtların devamında, hızını alamayan kamyonun akaryakıt istasyonundaki pompalara çarptığı, çarpmanın şiddetiyle pompalardan kopan parçaların çevreye saçıldığı görülüyor.

YORUMLAR
500
Bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Bir aracın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı (2) Otomobile çarpan kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 2'si ağır 5 yaralı (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
17:27 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan "Ekmek 5 TL oldu" iddiasına yalanlama
17:19 Kazada metrelerce havaya uçan adam, olaydan 1 saat sonra işine geri döndü
17:12 İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Abisini pompalı tüfekle öldürdü
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 18:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement