KAMYONUN PATLAYAN LASTİĞİ ALEV ALDI - Son Dakika
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KAMYONUN PATLAYAN LASTİĞİ ALEV ALDI

01.03.2022 17:39

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan odun yüklü TIR'ın lastiği daha sonra da alev aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan odun yüklü TIR'ın lastiği daha sonra da alev aldı.

Manavgat ilçesinden yüklediği odunları Gebze'ye götürmek için yola çıkan Yahya Aydoğdu'nun kullandığı 48 AFJ 661 plakalı TIR'ın, 42 RU 302 plakalı dorsesinin arka lastiği patladı. Serik-Antalya D400 karayolu Dikmen kavşağında TIR'ı yol kenarına çeken Aydoğdu, dorseyi kontrol ettiği sırada lastik alev aldı. Yangın söndürme tüpü ve pet şişedeki suyla ilk müdahaleyi yapan Aydoğdu, odun yüklü TIR'ı yanmaktan kurtardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle alevler tamamen söndürüldü. Sürtünmeden dolayı aşırı ısınan jantlar itfaiye ekiplerince su sıkılarak soğutuldu.

Sürücü Aydoğdu, "Manavgat'tan odun yükledim. Gebze'ye gidiyordum. Aniden bir patlama sesi duydum. Dikiz aynasından baktığımda dorsenin en sondaki lastiği patlamıştı. Aracı yol kenarına çektim. Birden lastik alev aldı. Hemen yangın söndürme tüpü ve içmek için aldığım pet sular ile yangına müdahale ettim. Fark etmesen tamamen yanıp kül olurdu" dedi

KAMYONUN PATLAYAN LASTİĞİ ALEV ALDI
KAMYONUN PATLAYAN LASTİĞİ ALEV ALDI
KAMYONUN PATLAYAN LASTİĞİ ALEV ALDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Manavgat, Antalya, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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