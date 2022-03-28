KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

28.03.2022 20:26

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce refüjdeki ağaca ardından da yön tabelasının direğine çarpıp, durabilen kamyonun sürücüsü Nuri Aldam yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce refüjdeki ağaca ardından da yön tabelasının direğine çarpıp, durabilen kamyonun sürücüsü Nuri Aldam yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, bugün sabah 08.30 sıralarında, meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis Mahallesi yönüne giden Nuri Aldam, kullandığı 20 ACH 827 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini Gümbet Kavşağı'na girdiği sırada kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, önce refüjdeki palmiye ağacına ardından da yön tabelasının direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Aldam, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aldam, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Aldam'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Polis, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA
KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA
KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA

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Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı Son dakika haberi: Muğla'da feci kaza...Motosikletli sürücü otomobille böyle çarpıştı

Turgutreis, Bodrum, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAMYONUN REFÜJDEKİ AĞAÇ VE YÖN TABELASININ DİREĞİNE ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika


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