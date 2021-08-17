DAMPERİ AÇIK KALAN KAMYON PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun damperi açılınca Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Kaza anı cep telefonuyla çeken bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza İzmit-Kandıra Yolu Akçakese Mahallesi geçişinde sabah saatlerinde meydana geldi. 16 RCY plakalı bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken damperi açıldı. Daha sonra da damper açık bir şekilde kamyon yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarptı. Arkasında seyreden bir araçta bulunan vatandaş cep telefonu ile kaza anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde damperi açık olan kamyonun PTS direğine şiddetle çarpması ve daha sonra da direğin devrilme anı görülüyor.