Son Dakika Haberleri: Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk
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Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi- Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücü kabininin üzerinde 6 kişiyle kilometrelerce yolu bu şekilde devam etti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde birbirlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstündeki 6 kişiyle trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyon daha sonra gözden kayboldu. - DENİZLİ
Acıpayam, Denizli, Akalan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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